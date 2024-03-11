В Польше заявили об упадке европейских армий

Генерал Скшипчак: армии Европы находятся в упадке

Европейские армии находятся в состоянии упадка, в том числе и вооруженные силы Польши. Об этом заявил бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в интервью информационному агентству РАР.

«Сейчас [у нас] нет техники, и армия находится в руинах, как и все европейские армии», — рассказал военный. Он подчеркнул, что в связи с конфликтом на Украине НАТО необходимо провести масштабную модернизацию вооруженных сил.

При этом генерал добавил, что реакция на ситуацию на Украине разная среди членов альянса. По его мнению, конфликт «заставил протрезветь» Францию и Германию, однако показал, что Венгрия, Словакия и Турция «недостаточно надежные» участники Североатлантического пакта.

Ранее Польша отказалась считать отправку войск стран НАТО на Украину нереальной. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский.