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10:06, 9 марта 2024Мир

Польша отказалась считать отправку войск стран НАТО на Украину нереальной

Глава МИД Польши: присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной. Такое мнение выразил министр иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Rzeczpospolita.

«Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым», — заявил он.

Кроме того, глава польского МИД сообщил, что Варшава призывает западные страны-союзницы к асимметричной и «творчески продуманной» эскалации против России в украинском конфликте.

Ранее Сикорский заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию.

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      Екатерина Подвигина
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