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18:17, 11 марта 2024Россия

В России бригада «скорой» отпинала на улице лежачего пациента и попала на видео

В Волгограде медики скорой помощи отпинали уснувшего на улице пациента

В Волгограде работники скорой помощи пинали пациента, уснувшего на улице. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Волгоград».

На кадрах видно, как сотрудник скорой ногой сбрасывает на землю, покрытую тканью, лежавшего на лавочке мужчину. Когда тот начинает скатываться, другой медик также сначала ногой, а потом руками пытается вернуть его на место, а позже еще несколько раз пинает пациента в область руки. Судя по записи, россиянин, к которому приехала бригада, мог быть пьян.

Как выяснил портал V1.ru, инцидент произошел 11 марта на улице Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда. В региональном комитете здравоохранения изданию сообщили, что в медучреждении, в котором работает бригада скорой помощи, по факту случившегося проводится внутренняя проверка. «В администрации медицинской организации отмечают, что данное поведение неприемлемо, и приносят извинения за действия работников», — подчеркнул собеседник журналистов.

Следственный комитет Волгоградской области также начал проверку из-за распространившегося в СМИ и соцсетях видео, о чем пресс-служба ведомства написала в Telegram.

Ранее в Архангельской области медики скорой помощи выбросили из машины на дорогу лежачего пациента и уехали, оставив мужчину лежать на заснеженной проезжей части. Температура воздуха на тот момент составляла один градус тепла. В региональном Минздраве заявили, что врачи «таким образом "высадили" пациента, который в ту ночь был в состоянии алкогольного опьянения».

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      Константин Лысяков
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