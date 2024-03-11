В России депутата без ног заставили выйти из машины из-за претензии на парковке

В аэропорту Уфы от депутата без ног потребовали выйти из авто и протереть номер

В Уфе сотрудник парковки аэропорта заставил башкирского депутата и четырехкратного чемпиона зимних Паралимпийских игр Ирека Зарипова, лишенного обеих ног, выйти из машины из-за несработавшей карты на выезд. Об этом парламентарий рассказал Telegram-каналу Shot.

По словам депутата, он прилетел из Москвы и забрал с парковки стаявшую там все это время машину. Однако выехать с территории Зарипов не смог. У сотрудника стоянки возникла претензия к номерам автомобиля, которые якобы не было видно, и он потребовал от парламентария выйти и протереть их. Объяснения паралимпийца о том, что он инвалид и для того, чтобы покинуть транспорт, ему придется достать коляску, на оператора не повлияли.

При этом на кадрах, снятых политиком, видно, что на выезде с парковки хорошо работает освещение, а номера автомобиля чистые и с четко различимыми символами.

В беседе с изданием Зарипов подчеркнул, что подготовка коляски занимает много времени. «Пока собрали, пересели, разобрали. Неужели мы должны всем доказывать, что мы инвалиды? Если не уверен — убедись. Можно было и по номеру сверить, не выходя из авто», — считает он.

Ранее в Приморском крае водитель пригрозил лишившемуся ноги ветерану специальной военной операции (СВО) оторвать вторую конечность из-за спора на парковке. Как стало известно, россиянин занял парковочное место для инвалидов и агрессивно отреагировал на соответствующее замечание участника конфликта на Украине.