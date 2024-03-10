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10:52, 10 марта 2024Россия

Россиянин пригрозил оторвать ногу инвалиду-участнику СВО из-за парковки

В Уссурийске мужчина угрожал ветерану СВО оторвать ногу за замечание о парковке
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Приморском крае водитель пригрозил ветерану спецоперации на Украине (СВО) оторвать вторую ногу из-за парковки. Об этом пишет Telegram-канал News.vl.

Инцидент произошел около ТЦ «Русский рынок» в Уссурийске.

По информации канала, россиянин неправомерно занял парковочное место для инвалидов и агрессивно отреагировал на соответствующее замечание от инвалида-участника СВО. Мужчина ответил угрозами, в том числе пообещал оторвать военному вторую ногу — первую тот потерял в ходе боевых действий под Угледаром.

5 марта в подмосковных Люберцах мужчина ворвался в кафе, хозяйка которого ранее выгнала бойца СВО. Неизвестный в белой куртке с капюшоном зашел в помещение и обратился к сотруднице словами «значит так, слушай меня сюда».

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      Варвара Кошечкина
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