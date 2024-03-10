Россиянин пригрозил оторвать ногу инвалиду-участнику СВО из-за парковки

В Уссурийске мужчина угрожал ветерану СВО оторвать ногу за замечание о парковке

В Приморском крае водитель пригрозил ветерану спецоперации на Украине (СВО) оторвать вторую ногу из-за парковки. Об этом пишет Telegram-канал News.vl.

Инцидент произошел около ТЦ «Русский рынок» в Уссурийске.

По информации канала, россиянин неправомерно занял парковочное место для инвалидов и агрессивно отреагировал на соответствующее замечание от инвалида-участника СВО. Мужчина ответил угрозами, в том числе пообещал оторвать военному вторую ногу — первую тот потерял в ходе боевых действий под Угледаром.

5 марта в подмосковных Люберцах мужчина ворвался в кафе, хозяйка которого ранее выгнала бойца СВО. Неизвестный в белой куртке с капюшоном зашел в помещение и обратился к сотруднице словами «значит так, слушай меня сюда».