Мужчина ворвался в кафе выгнавшей бойца СВО россиянки с пригрозил расстрелом

В Люберцах мужчина ворвался с угрозами в кафе выгнавшей участника СВО россиянки

В подмосковных Люберцах мужчина ворвался в кафе, хозяйка которого ранее выгнала бойца специальной военной операции (СВО), с угрозами. Видеозапись инцидента опубликовала член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор издания Regnum Марина Ахмедова.

На кадрах неизвестный в белой куртке с капюшоном заходит в помещение, начиная общение с сотрудницей со слов «значит так, слушай меня сюда». Затем он заявляет, что знает место жительства женщины, принятой им за хозяйку кафе. «До понедельника срок (...) закрыть эту контору к чертовой матери», — поставил условие посетитель и пообещал, что «ни менты, никто не поможет».

На слова находившегося в кафе мужчины о том, что «не надо бычить», посетитель попросил поблагодарить его за то, «что не пристрелили». «Четыре пули в живот из травмата, и все закончится», — пояснил он.

Также стали известны подробности о родственниках хозяйки кафе. Оказалось, что ее отец и брат служат в зоне СВО. Близкие девушки утверждают, что она ничего не имеет против российских военных.

26 февраля после публикации сообщений о том, что владелица кафе выгнала участника спецоперации, в отношении нее было возбуждено дело об административном правонарушении. Позднее к нему прибавилось и уголовное дело.