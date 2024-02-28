Владелица подмосковного кафе выгнала участника СВО. После доноса активистов против нее возбудили уголовное дело

СК расследует дело против владелицы кафе в Люберцах, не пустившей участников СВО

В подмосковных Люберцах владелица кафе выгнала из своего заведения участника специальной военной операции (СВО). После доноса активистов женщину оштрафовали за дискредитацию армии, а потом возбудили уголовное дело.

По поручению председателя Следственного комитета России (СКР) расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

В сети Интернет размещено обращение к председателю Следственного комитета активистов общественной организации, в котором сообщается, что в городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера Следственный комитет России

Активисты также попросили проверить владелицу заведения на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Собственницу кафе признали виновной в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовали

26 февраля стало известно, что владелицу кафе в Люберцах привлекли к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ»). Об этом сообщила в Telegram-канале подмосковная полиция.

Поводом для этого стала публикация в социальных сетях. Женщину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По решению Люберецкого городского суда Алену Полякевич оштрафовали на 45 тысяч рублей, постановление о назначении административного наказания значится в судебной картотеке.

Хозяйка кафе выгнала участника СВО, который «вел себя, мягко говоря, не очень»

Инцидент между владелицей кофейни Strong Coffee и участником СВО произошел на прошлой неделе. Полякевич поделилась подробностями в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам женщины, военный «начал вести себя, мягко говоря, не очень». Сотрудница заведения не знала, как урегулировать конфликт, который продлился около часа, мужчина не реагировал на замечания, уточнила хозяйка заведения. После этого бариста попросила помощи у начальницы.

Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение Алена Полякевич владелица кофейни Strong Coffee

Женщина добавила, что ей уже приходилось выгонять асоциальных личностей из своего заведения, теперь в ее списке есть «горе-бойцы».

На владелицу кафе написали заявление в полицию активисты «Русской общины ZOV»

После публикации в соцсетях на владелицу кафе написали заявление в полицию активисты «Русской общины ZOV», об этом они рассказали в Telegram-канале.

Общественники пожаловались, что Полякевич «оскорбляет Россию, а также плохо отзывается о бойцах СВО».

Недавно она разместила пост в соцсети, где с гордостью рассказывает, как выгнала из своего кафе бойца СВО, проводя аналогии с бомжами «Русская община ZOV»

Активисты добавили, что женщина размещала видео с митинга против проведения спецоперации, поэтому ее следует проверить на причастность к финансированию ВСУ.

Представители движения вместе с участниками СВО пришли в кафе, принадлежащее Полякевич, но их вновь отказались обслуживать. После этого общественники вызвали полицию и потребовали разбирательства.