СК начал расследование дела после отказа пускать бойцов СВО в кафе в Подмосковье

СК расследует дело после отказа владелицы кафе в Люберцах пускать участников СВО

Следственный комитет России (СК РФ) начал расследовать уголовное дело после инцидента в Подмосковье, когда владелица кафе отказалась пускать в заведение бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера», — сказано в обращении к председателю СК Александру Бастрыкину.

Отмечается, что активисты также потребовали проверить правонарушительницу на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер выехал за пределы России. Возможный отъезд депутата произошел после того, как Вегнер высказал угрозы ветерану специальной военной операции (СВО) Тимофею Жукову из-за поста про мигрантов.