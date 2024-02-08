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14:48, 8 февраля 2024Россия

Угрожавший ветерану СВО из-за поста про мигрантов депутат выехал из России

Угрожавший ветерану СВО Жукову из-за мигрантов депутат Вегнер уехал из РФ
Вячеслав Вегнер

Вячеслав Вегнер. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер выехал за пределы России. Об этом сообщает Telegram-канал «УРАЛLIVE» со ссылкой на источник в региональных органах власти. Это же сообщение опубликовал в своем Telegram-канале член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

Возможный отъезд депутата произошел после того, как Вегнер высказал угрозы ветерану специальной военной операции (СВО) Тимофею Жукову из-за поста про мигрантов. В посте Жуков заявил, что мигранты представляют угрозу для региона, а Вегнер в комментариях предрек ему плохой конец. Вскоре комментарий был удален.

По данным «УРАЛLIVE», Вегнер выехал на территорию Азербайджана. Другие источники издания — в окружении депутата — подтвердили отъезд парламентария и не исключили, что тот может находиться на территории Нагорного Карабаха. Сам Вегнер не комментировал эти сообщения.

Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге арестовал на десять суток местного стримера, который в прямом эфире публично оскорбил символику Вооруженных сил России и угрожал военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

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