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13:40, 5 февраля 2024Россия

Российский депутат предрек плохой конец ветерану СВО из-за поста о мигрантах

Свердловский депутат Вегнер предрек плохой конец ветерану из-за слов о мигрантах
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предрек плохой конец ветерану специальной военной операции (СВО) Тимофею Жукову из-за его поста о мигрантах. Заявление Вегнера было опубликовано в виде комментария под записью Жукова, на реакцию депутата в Telegram-канале обратил внимание член Совета по правам человека (СПЧ) России Кирилл Кабанов.

В своей записи Жуков сообщал, что в регионе из-за легальной и нелегальной миграционной лавины происходит катастрофа. «За 2023 год в Екатеринбурге на миграционный учет встали 288 тысяч мигрантов — это 18,7 процента от всего населения города», — отмечал ветеран СВО.

Согласно посту Кабанова, Вегнер прокомментировал запись так: «Плохо кончит товарищ. Совсем не понимает, о чем говорит». 5 февраля в 13:30 этого комментария под постом уже не было.

«Миграционные лоббисты, не стесняясь и не боясь, прямо угрожают нашим единомышленникам, публично заявляя, внимание, что они "плохо кончат". Увы, так было, есть и будет... Те, кто получают выгоду от конкретной темы, эту тему и защищают», — объявил член СПЧ.

3 февраля сообщалось, что сотрудники силовых ведомств провели рейды по местам проживания мигрантов в Подмосковье. Также в феврале в федеральной службе судебных приставов рассказали, что за год из России выдворили 200 тысяч иностранцев.

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