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10:39, 11 марта 2024Экономика

В России назвали регионы с самым закредитованным населением

РИА Новости: самые закредитованные россияне проживают в Туве и Калмыкии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российскими регионами с самым высоким уровнем закредитованности населения оказались республики Тува и Калмыкия. Соответствующий индикатор в первой составил 149,4 процента, во второй — 133,9 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Анализ велся на основе данных Центробанка (ЦБ) и Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты.

По итогам исследования выяснилось, что в число анти-лидеров среди российских регионов также вошли Тюменская область, Адыгея и Удмуртия. В этих субъектах уровень закредитованности населения приблизился к отметке в 100 процентов.

В число регионов с минимальным уровнем закредитованности населения вошли субъекты Северного Кавказа и Юга России. На первом месте оказалась Республика Ингушетия с результатом в 14,9 процента. На второй строчке расположилась Республика Крым (29,5 процента). Тройку лидеров замкнула Чеченская Республика (30,1 процента). Четвертое место заняла Республика Дагестан (30,7 процента), а пятое — Севастополь (31,9 процента).

Ранее газета «Известия» сообщила, что в среднесрочной перспективе россиянам станет сложнее брать новые кредиты. Это будет обусловлено тем, что отечественные банки включили в клиентскую оценку прогноз банкротства. На этом фоне число отказов по заявкам на займы может вырасти на 20-30 процентов, предупредили опрошенные эксперты.

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      Анатолий Акулов
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