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08:51, 11 марта 2024Экономика

В России выявили резкий рост утечек персональных данных

InfoWatch: объем слитых персональных данных в России увеличился почти на 60 %

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

По итогам 2023 года в России злоумышленники слили в интернет в общей сложности 1,12 миллиарда персональных записей. Показатель превысил уровень 2022-го почти на 60 процентов, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании InfoWatch.

Для сравнения, в 2022 году мошенники слили в интернет 702 миллиона записей. Всего из российских компаний по итогам 2023-го утекло 95 крупных баз данных (плюс 28 процентов к уровню 2022-го), уточнили эксперты. Подавляющее большинство (80 процентов) утечек произошло в результате кибератак.

Что касается количества подобных инцидентов, то оно за 12 месяцев сократилось на 15 процентов и снизилось до 656 эпизодов. В то же время среднее количество персональных данных, слитых за один инцидент, в 2023 году увеличилось почти вдвое — с 0,9 до 1,7 миллиона записей.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные InfoWatch сообщило, что за прошлый год объем слитых данных клиентов российских финансовых организаций вырос в 3,2 раза. За 12 месяцев показатель достиг уровня в 170,3 миллиона персональных записей. В сравнении с 2021 годом значение выросло в еще большей степени — в 57 раз.

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      Анатолий Акулов
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