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15:27, 11 марта 2024Мир

В Словакии предложили альтернативу отправке войск НАТО на Украину

Глава Минобороны Словакии Калиняк: ВСУ помогло бы возвращение украинцев
СюжетМинобороны:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) помогло бы возвращение боеспособных украинцев, а не отправка войск НАТО, что лишь обострит конфликт. Об этом заявил глава Минобороны НАТО Роберт Калиняк, передает РИА Новости.

«Ничего бы не помогло украинской армии больше, чем возвращение боеспособных украинцев. Воинственная оппозиция использует войну и страдания на Украине для убогой политической борьбы. Вместо того, чтобы посмотреть на войну реалистично, они все время кричат об оружии и дальнейшей эскалации конфликта», — рассказал политик.

Он также подчеркнул, что отправка военных Североатлантического пакта станет лишь «красной линией», которая может привести к глобальному военному столкновению. Калиняк добавил, что суверенитет Украины можно защитить лишь посредством мирных переговоров.

Ранее бывший замглавы Минобороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил об упадке европейских армий. Он также обвинил Венгрию, Словакию и Турцию, что они недостаточно соответствуют единству НАТО из-за конфликта на Украине.

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      Максим Габриелян
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