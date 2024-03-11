Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:27, 11 марта 2024Моя страна

В Татарстане разыграют три Lada Vesta на избирательных участках

В Татарстане разыграют три Lada Vesta в дни выборов президента России
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Татарстане разыграют три Lada Vesta среди проголосовавших в дни выборов президента России. Соответствующую информацию публикует «Татар Информ».

Заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева рассказала, что розыгрыш трех автомобилей на избирательных участках будет проходить в три этапа. Первого обладателя определят случайным выбором среди разместивших фото избирателей — 15 марта в 21:00 в группе во «ВКонтакте» «Татарстан Алга».

Материалы по теме:
В России завершились выборы. Какой будет новая Госдума и кто победил на выборах губернаторов?
В России завершились выборы.Какой будет новая Госдума и кто победил на выборах губернаторов?
19 сентября 2021
В России начались трехдневные выборы. Новый состав Госдумы, губернаторы и местная власть: за кого голосуют россияне?
В России начались трехдневные выборы.Новый состав Госдумы, губернаторы и местная власть: за кого голосуют россияне?
16 сентября 2021

Следующего новоиспеченного владельца авто выберут таким же образом 16 марта, а третьего счастливчика определят и назовут в прямом эфире «ТНВ» 17 марта в 20 часов 10 минут, в этот же вечер первым победителям розыгрыша планируют вручить ключи от их выигрыша в прямом эфире канала.

«Когда вы проголосовали на участке, нужно получить браслет проголосовавшего, сфотографироваться с ним всей семьей около избирательного участка и разместить фото в соцсети ВКонтакте с двумя хештагами #всейсемьейнавыборы и #татарстаналга в группе сообщества "Татарстан Алга"», — напомнила Фазлеева и добавила, что шанс выиграть машину имеют все участники.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Более 30 западных военных могли быть уничтожены вместе с ЗРК Patriot в ДНР. Кто попал под удар «Искандера»?

      Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками

      Квартиры в российском городе заросли плесенью

      Тренер сборной России заявил о деградации игроков в «Спартаке»

      Ижевский завод увеличит объем производства по ГОЗ на 60 процентов

      Названы три главных составляющих долголетия

      Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону НАТО

      Президент Аргентины уволил поднявшего ему зарплату замминистра

      МИД Молдавии вызвал посла России из-за избирательных участков в Приднестровье

      Платье Ким Кардашьян сравнили с салфеткой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше