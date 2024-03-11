Власти выделят на бесплатную газификацию дополнительный миллиард рублей

Мишустин: на программу социальной газификации дополнительно направят 1 млрд руб.

Российские власти выделят на бесплатную газификацию населения дополнительный миллиард рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник, 11 марта, его слова приведены на сайте правительства РФ.

Глава кабмина рассказал, что средства в рамках программы по социальной газификации в стране направят 57 регионам с низкой бюджетной обеспеченностью. «С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей», — уточнил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что в рамках проекта по соцгазификации полностью выполнены 900 тысяч из 1,1 миллиона соответствующих договоров, при этом число желающих подвести газ постоянно растет. Он отметил, что в поселках, в которых существует техническая возможность проведения коммуникаций, за получением услуги обратились более 90 процентов собственников жилья.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что садовые товарищества будут включены в программу социальной газификации.