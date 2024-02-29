Путин объявил о газификации садовых товариществ

Путин объявил о включении СНТ в программу социальной газификации

Садовые товарищества (СНТ) будут включены в программу социальной газификации. Об этом президент России Владимир Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляция которого ведется на http://kremlin.ru/events/president/news/73585 Кремля.

По словам главы страны, проблема подключения газа к участкам касается миллионов семей. Прежде СНТ могли претендовать на бесплатную газификацию, если расположены в границах населенного пункта. «Люди проживают на них годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации», — пояснил Путин.

Программа, по подсчетам президента, позволила провести газ к 1,1 миллиона участков. Прием заявок продолжается, с проведением коммуникаций внутри участка помогают льготным категориям граждан. Камчатку и ряд других регионов планируют газифицировать с помощью сжиженного природного газа (СПГ), добавил Путин.

Ранее жители негазифицированного Братска пожаловались на билборд про добычу газа, который установили в одном из микрорайонов города. В ответ на фразу «Россия — мировой лидер по добыче природного газа», нанесенную на баннер, горожане напоминают, что даже местная теплоэлектростанция отапливается углем. В администрации города пояснили, что билборд установлен частным лицом, а над газификацией города усиленно трудятся власти.