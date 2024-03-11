Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:38, 11 марта 2024Наука и техника

Влияние возможных поставок Taurus Киеву оценили

Сивков: поставки крылатых ракет Taurus Киеву не окажут существенного влияния

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Возможные поставки крылатых ракет большой дальности Taurus Киеву не окажут существенного влияния на боевые действия. Возможности ракеты оценил доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА Новости.

«Ракета Taurus по своим характеристикам мало чем отличается от ракеты Storm Shadow, которые уже давно находятся на фронте. Да, это будет определенная дополнительная угроза, однако оборудовать оборону от нее мы вполне умеем. Так что существенного влияния на ход боевых действий она не окажет. Подчеркиваю: ограниченное влияние окажет, но существенного влияния не окажет», — сказал он.

Также эксперт отметил, что пока преждевременно говорить о том, будут ли Taurus поставлены на Украину.

Материалы по теме:
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024

Ракета класса «воздух-поверхность» Taurus / KEPD 350 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) предназначена для поражения высокозащищенных целей. Базовая модификация ракеты несет тандемную бетонобойную боевую часть весом 481 килограмм. Дальность Taurus составляет более 500 километров.

В сентябре военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24 воздушных сил Украины способны стать носителями крылатых ракет Taurus.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В России получили доступ к переписке элиты ВСУ. Военные обсуждают свержение Зеленского и армейского командования

      Егор Крид объявил об уходе из шоу «Голос.Дети»

      В Госдуме оценили идею выдворять мигрантов за несоблюдение одного условия

      Раскрыт секрет привлекательности 57-летней Сальмы Хайек

      Сбежавшие преступники изнасиловали туристку и сбросили ее вместе с мужем в море

      В Госдуме назвали фейком «приказ» о мобилизации 300 тысяч человек после выборов

      Украина заняла первое место среди депрессивных стран

      Раскрыта личность арестованного в России за шпионаж гражданина Кореи

      В потерявшей Abrams бригаде ВСУ четвертый раз сменили командира

      Нетаньяху заявил о скорой абсолютной победе Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше