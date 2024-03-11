Влияние возможных поставок Taurus Киеву оценили

Сивков: поставки крылатых ракет Taurus Киеву не окажут существенного влияния

Возможные поставки крылатых ракет большой дальности Taurus Киеву не окажут существенного влияния на боевые действия. Возможности ракеты оценил доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА Новости.

«Ракета Taurus по своим характеристикам мало чем отличается от ракеты Storm Shadow, которые уже давно находятся на фронте. Да, это будет определенная дополнительная угроза, однако оборудовать оборону от нее мы вполне умеем. Так что существенного влияния на ход боевых действий она не окажет. Подчеркиваю: ограниченное влияние окажет, но существенного влияния не окажет», — сказал он.

Также эксперт отметил, что пока преждевременно говорить о том, будут ли Taurus поставлены на Украину.

Ракета класса «воздух-поверхность» Taurus / KEPD 350 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) предназначена для поражения высокозащищенных целей. Базовая модификация ракеты несет тандемную бетонобойную боевую часть весом 481 килограмм. Дальность Taurus составляет более 500 километров.

В сентябре военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24 воздушных сил Украины способны стать носителями крылатых ракет Taurus.