Военно-транспортный самолет приземлился на российском аэродроме без колеса

«112»: самолет Ан-12 приземлился на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре без колеса

Военно-транспортный самолет Ан-12 приземлился на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре без одного колеса. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как выяснило издание, на борту находилось восемь человек, воздушное судно летело из Нижневартовска. По предварительным данным, у российского самолета возникли проблемы с шасси.

По информации Telegram-канала Amur Mash, у Ан-12 действительно оказалось повреждено переднее шасси.

Других подробностей о случившемся издание не привело.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета, в котором находились пассажиры.

После случившегося следователи организовали проверку. Сведений о пострадавших не поступало.