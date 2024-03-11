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15:58, 11 марта 2024Моя страна

Заинтересовавшее ученых явление заметили в российском регионе

Явление переноса озона из стратосферы к Земле зафиксировали под Новосибирском
СюжетМагнитные бури:

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ученые зафиксировали под Новосибирском редкое явление переноса озона из стратосферы к поверхности Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консорциум «РИТМ углерода».

Как рассказал руководитель лаборатории климатологии атмосферного состава Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева Борис Белан, интрузия озона собой редкое и поразительное явление, при котором озон, обычно присутствующий в стратосфере на высотах от 10 до 50 километров над поверхностью Земли, временно проникает в более низкие слои атмосферы, в тропосферу. По его словам, это может значительно влиять на состав и химические реакции в атмосфере, а также на климатические условия в разных регионах планеты.

Белан отметил, что это явление привлекает внимание ученых. Его зафиксировали под Новосибирском во время самолетных наблюдений. По мнению ученых, это наблюдение может иметь важные последствия для понимания динамики химического состава атмосферы и ее воздействия на окружающую среду.

В начале марта жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских регионов наблюдали северное сияние. Появление полярного сияния было связано с неожиданно начавшейся вечером в воскресенье, 3 марта, магнитной бурей. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН объяснили появление геомагнитных возмущений тем, что к Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь на 29 февраля. Специалисты добавили, что модели в большинстве мировых центров предвещали «лишь слабые возмущения, которые не были даже отмечены на графиках».

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