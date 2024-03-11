Зеленский рассказал о строительстве оборонительных линий на Украине

Зеленский: на Украине строят три линии обороны длиной в две тысячи километров

На Украине началось строительство трех оборонительных линий, длина которых составляет две тысячи километров. Об этом в своем Telegram-канале рассказал президент республики Владимир Зеленский.

«Важная тема — фортификации. Отчет Премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы длиной 2000 километров — масштабная задача», — рассказал он.

При этом украинский лидер назвал хорошими темпы возведения фортификационных сооружений и заявил, что рассчитывает на своевременное завершение линий обороны.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с начала года власти страны выделили более полумиллиарда долларов на строительство оборонительных рубежей. Более 525 миллионов долларов было выделено из резервного фонда госбюджета.