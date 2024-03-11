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09:25, 11 марта 2024Из жизни

Женщина выжила после 25-минутной остановки сердца

Fox News: в США женщина перенесла 25-минутную остановку сердца и выжила

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Жительница США из штата Миннесота выжила после 25-минутной остановки сердца и двухнедельной комы. Об этом сообщает Fox News.

Шерил Джордан Уинстон было 48 лет, когда в 2020 году у нее внезапно перестало биться сердце. Женщина потеряла сознание посреди спальни. Муж Уинстон сразу вызвал бригаду скорой помощи и проводил жене сердечно-легочную реанимацию до прибытия парамедиков. Врачи применили дефибриллятор, чтобы вернуть Уинстон к жизни, а затем доставили в больницу, где ввели в медикаментозную кому.

Женщина провела в коме две недели и благополучно из нее вышла. Как утверждает женщина, у нее никогда не было проблем с работой сердца в прошлом: она не чувствовала усталость и не жаловалась на боль в груди. Позже она узнала, что отсутствие подобных симптомов необязательно означает, что с сердечно-сосудистой системой все в порядке. «Несмотря на то что в течение 25 минут у меня не было сердцебиения, я не столкнулась ни с какими серьезными последствиями и смогла вернуться к нормальной жизни», — отметила Уинстон.

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Чтобы произошедшее не повторилось, женщине вживили дефибриллятор, который подает электрический разряд, если обнаруживает фибрилляцию предсердий — наиболее часто встречающееся нарушение ритма сердца. Врачи сказали Уинстон, что первая помощь, которую ей оказал муж, спасла ей жизнь. Теперь она призывает всех научиться проводить сердечно-легочную реанимацию и не бояться обращаться за медицинской помощью при появлении жалоб и подозрительных симптомов.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании вернулся к жизни после 50-минутной остановки сердца и удивил врачей. Мужчина уверен, что выжить ему помогла любовь его девушки.

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