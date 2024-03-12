Анна Asti сообщила о переносе мартовского тура из-за проблем со здоровьем

Певица Анна Asti перенесла мартовский тур на месяц из-за состояния здоровья

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) сообщила о том, что переносит запланированный на март концертный тур из-за проблем со здоровьем. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Артистка призналась, что еще не успела оправиться после операций на двух ступнях, которые она перенесла в январе этого года. Она добавила, что не может работать из-за сильных болей в одной ноге и хромоты.

«Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура. Это очень грустно признавать и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать. Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель», — написала певица.

Asti добавила, что все билеты будут действительны, а о новых датах будет известно позже.

«Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах. Иногда есть обстоятельства, которые от меня не зависят, и в этом случае я не могу на это никак повлиять», — подчеркнула артистка.

Ранее сообщалось, что Анна Asti впервые выступила на публике после скандала, связанного с ее участием в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.