Анна Asti впервые выступила на публике после участия в «голой вечеринке»

Анна Asti впервые выступила после скандала, связанного с вечеринкой Ивлеевой

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) впервые выступила на публике после скандала, связанного с ее участием в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает издание «7 дней».

Исполнительница вышла на сцену 8 марта и исполнила свои хиты в рамках выставки «Россия».

В январе сообщалось, что певица улетела к солнцу и океану, чтобы восстановиться и набраться сил после операции, которую она перенесла в начале месяца. В марте Анна Asti вернулась в РФ.

Ранее появилась информация, что тур певицы по России оказался под угрозой срыва. Выступления артистки сорвались в Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Тольятти. Эти инциденты связали с появлением певицы на «голой вечеринке» Ивлеевой.