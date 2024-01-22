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10:53, 22 января 2024Культура

Раскрыта причина отъезда Анны Asti из России

Анна Asti уехала из России, чтобы заняться реабилитацией после операции на ноге

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Раскрыта причина отъезда исполнительницы Анны Asti из Россию. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, певица улетела к солнцу и океану, чтобы восстановиться и набраться сил после операции, которую она перенесла в начале января.

Осенью прошлого года Asti столкнулась с проблемами из-за диагностированного ей редкого заболевания Келлера 2. Артистка страдала от судорог в ноге даже во время концертов и во сне, а в одном из интервью продемонстрировала разрушенный сустав, на месте которого появилось твердое новообразование. Помимо этого, на второй ноге у исполнительницы был порван мениск.

Ранее сообщалось, что певица планирует вернуться к частным мероприятиям в России в марте 2024-го. При этом цена за выступление певицы снизилась после ее участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой — с десяти миллионов рублей до семи миллионов.

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      Анастасия Астахова
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