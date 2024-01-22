Раскрыта причина отъезда Анны Asti из России

Анна Asti уехала из России, чтобы заняться реабилитацией после операции на ноге

Раскрыта причина отъезда исполнительницы Анны Asti из Россию. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, певица улетела к солнцу и океану, чтобы восстановиться и набраться сил после операции, которую она перенесла в начале января.

Осенью прошлого года Asti столкнулась с проблемами из-за диагностированного ей редкого заболевания Келлера 2. Артистка страдала от судорог в ноге даже во время концертов и во сне, а в одном из интервью продемонстрировала разрушенный сустав, на месте которого появилось твердое новообразование. Помимо этого, на второй ноге у исполнительницы был порван мениск.

Ранее сообщалось, что певица планирует вернуться к частным мероприятиям в России в марте 2024-го. При этом цена за выступление певицы снизилась после ее участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой — с десяти миллионов рублей до семи миллионов.