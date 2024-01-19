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16:01, 19 января 2024Культура

Анна Asti покинула Россию после «голой вечеринки»

Анны Asti с мужем покинули Россию после «голой вечеринки» и отмены концертов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) с мужем улетела из России после скандала, связанного с ее появлением на «голой вечеринке» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, а также отмены выступлений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что исполнительница решила переждать зиму и планирует вернуться к частным выступлениям в марте. По данным канала, цена за выступление певицы снизилась после скандального мероприятия — с 10 миллионов рублей до семи. Отмечается, что в райдер артистки также были внесены изменения — расходы в нем обойдутся заказчику в 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российский рэп-исполнитель Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) тайно вышел из лейбла Анны Asti после скандала с «голой вечеринкой». Отмечалось, что теперь менеджер артиста в разговоре с заказчиками уточняет, что Элджей не имеет никакого отношения к лейблу Asti под названием Fenix Music Label.

Из-за участия Анны Asti в «голой вечеринке» два ее новогодних концерта были отменены. Помимо этого, исполнительницу вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», а также потребовали лишить гражданства России.

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