Mash: певица Анна Асти вернулась в Россию

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) из дуэта Artik & Asti вернулась в Россию. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что артистка готовится к возобновлению частных выступлений.

В конце февраля стало известно, что тур Асти по России оказался под угрозой. Выступления артистки сорвались в Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Тольятти. Эти инциденты связали с появлением певицы на «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

В январе сообщалось, что певица улетела к солнцу и океану, чтобы восстановиться и набраться сил после операции, которую она перенесла в начале месяца. О ее возвращении в Россию в марте 2024-го было известно еще тогда.