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19:51, 29 февраля 2024Культура

Раскрыта причина массовых отмен концертов Aнны Asti в России

Продюсер Рудченко: Анна Asti не объяснилась после появления на «голой вечеринке»

Фото: @asti

Причину массовых отмен концертов певицы Aнны Asti в России раскрыл продюсер Павел Рудченко. Его слова приводит издание «Абзац».

Рудченко отметил, что Asti не объяснилась после появления на «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, несмотря на то, что после скандального мероприятия прошло два месяца. «Большинство участников раскаялись — они поехали в Донбасс. А Анна не поехала пока никуда. Сейчас у нее отменяются концерты», — пояснил продюсер.

Медиаменеджер добавил, что недавно Asti уезжала на отдых в связи с состоянием здоровья. Он предположил, что из-за этого артистка не смогла совершить какой-либо жест раскаяния.

Ранее выступления певицы сорвались в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. По некоторым данным, под угрозой отмены оказался весь тур певицы по стране.

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      Мария Рюрикова
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