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07:31, 12 марта 2024Мир

Высылку украинских беженцев назвали выгодной для Европы

Политолог Журавлев назвал высылку украинцев выгодной для Европы

Фото: Leah Millis / Reuters

Украинских беженцев могут выслать из Европы для службы в Вооруженных силах Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он добавил, что это может быть выгодно для ЕС.

«Теоретически, беженцев могут выслать. Это выгодно для Европы: украинцы пополнят ряды ВСУ и при этом покинут страны ЕС. Но проблема в том, что европейская система организации безопасности довольна плоха: если украинцам не захочется на войну, могут быть эксцессы», — предупредил политолог.

Он напомнил о массовых протестах ближневосточных беженцев в Германии и заметил, что справиться с ними эффективно немецкой полиции не удалось.

«Беженцы бежали от бедности, а у украинцев выбор буквально между жизнью и смертью, это большая разница. Боюсь, европейская полиция может с этим не справиться, — заметил Журавлев. — При этом попытки выдворить беженцев будут обязательно: если подобный план еще не разработан, высокопоставленные политики об этом не говорят, это неприлично. Так что вопрос только в том, удастся ли выполнить уже существующий план».

Ранее глава Минобороны НАТО Роберт Калиняк заявил, что ВСУ помогло бы возвращение боеспособных украинцев, а не отправка войск НАТО, которая лишь обострит конфликт. Он также подчеркнул, что отправка военных Североатлантического пакта станет лишь «красной линией», которая может привести к глобальному военному столкновению.

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