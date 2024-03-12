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15:40, 12 марта 2024Мир

Болгары уничтожили приплывшую с Украины мину

БНТ: на пляже в Болгарии обнаружили морскую мину, приплывшую с Украины

Фото: Unsplash

В болгарском городе Варна на пляже Кабакум была обнаружена приплывшая с Украины морская мина. Об этом Болгарскому национальному телевидению (БНТ) рассказал контр-адмирал Кирилл Михайлов.

«Взрывное устройство типа ЯМ2 принесло из района боевых действий на Украине. В настоящее время мину буксирует в море морской тральщик, чтобы взорвать ее на безопасном расстоянии от берега», — отметил он.

По данным телеканала, территорию, где нашли мину, оцепили. Впоследствии взрывное устройство было уничтожено военными.

Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что страна не намерена отправлять своих военных на Украину. Он подчеркнул, что этот вопрос никогда не стоял на повестке дня.

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      Лина Пивоварова
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