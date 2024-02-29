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14:12, 29 февраля 2024Мир

Болгария не решилась отправлять войска на Украину

Премьер-министр Денков: Болгария не намерена отправлять войска на Украину

Фото: Thomas Padilla / Reuters

Болгария не намерена отправлять своих военных на Украину, и подобный вопрос никогда не стоял на повестке дня. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков. Его слова передает «Радио Болгария».

«Несколько месяцев назад, отвечая на вопрос СМИ, я сказал, что пока я являюсь премьер-министром, мы никогда не будем обсуждать [этот вопрос] и никогда не решимся отправить болгарских солдат на Украину», — заявил Денков, выступая в парламенте.

Премьер-министр подчеркнул, что его позиция по этому вопросу «не изменилась и не изменится», назвав любые домыслы по этой теме неуместными.

По словам Денкова, вопрос отправки болгарских военных в Молдавию также не обсуждается.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны ЕС могут отправить своих военных на Украину, однако наличие подобных планов не подтвердила ни одна европейская страна.

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      Елизавета Мытарева
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