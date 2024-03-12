Дания объявила о новом крупном пакете помощи Украине

Минобороны Дании объявило о новом пакете помощи Украине почти на €310 млн

Совет по внешней политике Дании принял новый пакет военной помощи Украине на 2,3 миллиарда крон (около 308 миллионов евро), которые будут выделены в 2024-2026 годах. Об этом говорится в заявлении на сайте датского Минобороны.

В 16-й пакет помощи входят средства на закупку в сотрудничестве с Францией самоходных артиллерийских установок CAESAR.

«Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом пожертвований мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины в виде дополнительных артиллерийских систем CAESAR и сопутствующих боеприпасов», — отметил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Отмечается, что всего в фонде помощи Украине зарезервировано 25,3 миллиарда крон (почти 3,4 миллиарда евро), которые было запланировано выделить в 2024-2028 годы.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген гарантирует поддерживать Украину в течение ближайших десяти лет. Политик также призвала глав европейских стран к более активной поддержке Киева.