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19:25, 12 марта 2024Ценности

Девушка воссоздала наряды звезд из рыбьей чешуи и прославилась в соцсетях

Художница Тейлор воссоздала наряды звезд из рыбьей чешуи и прославилась в сети

Кадр: @fishtokisab / TikTok

Британская художница воссоздала кутюрные наряды звезд из рыбьей чешуи и прославилась в соцсетях. Интервью с ней публикует New York Post.

Блогерша Изабелла Тейлор, более известная под псевдонимом Isab, изготавливает платья из чешуи лосося, которую она покупает в специализированных магазинах и коптильнях. По словам девушки, таким образом она заботится об экологии. «Все дело в разумном потреблении. Мне нравится отказ от тканей», — отметила она.

Героиня материала создает свою ткань, снимая чешую с каждой рыбы, которую она впоследствии красит и накладывает на специальную конструкцию, чтобы придать ей форму. После высыхания чешуя перестает пахнуть и становится прочной, заявила автор.

Ремесло помогло ей прославиться в соцсетях и обрести сотрудничества со знаменитостями. Например, Тейлор отправляла свою ткань стилисту актрисы Джулии Фокс. Кроме того, она воссоздает образы звезд с ковровых дорожек в личном исполнении.

«Я всегда любила морской мир и до того, как начала создавать наряды, рисовала рыб. Я в индустрии, чтобы напоминать людям о важности разумного потребления», — заключила собеседница издания.

В сентябре 2023 года визажистка Гоар Аветисян воссоздала наряд Doja Cat с кристаллами Swarovski и была обругана в сети.

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      Майя Пономаренко
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