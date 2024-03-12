Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:21, 12 марта 2024Путешествия

Двое туристов попали под лавину в Японии и не выжили

The Japan Times: трое туристов попали под лавину на острове Хоккайдо

Фото: Michael Runkel / Globallookpress.com

Трое новозеландских туристов попали под лавину на вулкане в Японии. Об этом сообщило издание The Japan Times.

Шестеро лыжников катались на курорте острова Хоккайдо в понедельник, 11 марта. Внезапно сошел снег, и трое из группы оказались под завалом.

Пострадавших удалось быстро найти. Двое новозеландцев были госпитализированы без сознания и не выжили. Третий человек получил травму плеча.

Уточняется, что метеорологи не публиковали предупреждений о лавинной опасности в регионе. За двое суток до инцидента там прошел снегопад, однако выпавшие 5-10 сантиметров осадков не способствовали сходу лавин. Полиция и пожарная служба выясняют подробности происшествия.

Ранее в марте сообщалось, что россиянин попал под лавину во время катания на сноуборде в Домбае. 40-летнего москвича нашли на следующий день на горе Муссы Ачитара.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Готланд всегда был важен». Швеция решила укрепить оборону острова, с которого можно обстреливать Россию

      В СБУ сообщили о грозящих православным журналистам Украины пожизненных сроках

      Балкон не выдержал вышедшего покурить россиянина

      Врач рассказал о требующих срочного обращения к врачу уплотнениях на теле

      В России решили разработать программу для весенних туров в Северную Корею

      Путин назвал «Лидеров России» самым большим кадровым форумом в мире

      Ирина Шейк снялась в мини-шортах для обложки Vogue

      Двое туристов попали под лавину в Японии и не выжили

      Американский хоккеист похвалил россиянина за драку с ним в матче КХЛ

      Корабль «Союз МС-25» состыковали с переходным отсеком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше