Двое туристов попали под лавину в Японии и не выжили

The Japan Times: трое туристов попали под лавину на острове Хоккайдо

Трое новозеландских туристов попали под лавину на вулкане в Японии. Об этом сообщило издание The Japan Times.

Шестеро лыжников катались на курорте острова Хоккайдо в понедельник, 11 марта. Внезапно сошел снег, и трое из группы оказались под завалом.

Пострадавших удалось быстро найти. Двое новозеландцев были госпитализированы без сознания и не выжили. Третий человек получил травму плеча.

Уточняется, что метеорологи не публиковали предупреждений о лавинной опасности в регионе. За двое суток до инцидента там прошел снегопад, однако выпавшие 5-10 сантиметров осадков не способствовали сходу лавин. Полиция и пожарная служба выясняют подробности происшествия.

Ранее в марте сообщалось, что россиянин попал под лавину во время катания на сноуборде в Домбае. 40-летнего москвича нашли на следующий день на горе Муссы Ачитара.