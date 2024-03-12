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12:30, 12 марта 2024Путешествия

Россиянин попал под лавину во время катания на сноуборде в Домбае и не выжил

СКР: бездыханного россиянина обнаружили после схода лавины на курорте Домбай

Фото: Unsplash

Бездыханного 40-летнего жителя Москвы обнаружили под сходом лавины на горнолыжном курорте Домбай. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике.

В источнике говорится, что 10 марта россиянин поехал кататься на сноуборде на гору Муссы Ачитара, после чего попал под лавину и не выжил. Его нашли на следующий день на южном склоне горы в месте, не предназначенном для катания.

В ведомстве также сообщили, что следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сошедшая в горах Хакасии и накрывшая сноубордистов лавина попала на видео. На кадрах видно, что все произошло неожиданно, и несколько райдеров за секунды оказались под снегом.

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      Марина Черняк
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