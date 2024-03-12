Россиянин попал под лавину во время катания на сноуборде в Домбае и не выжил

СКР: бездыханного россиянина обнаружили после схода лавины на курорте Домбай

Бездыханного 40-летнего жителя Москвы обнаружили под сходом лавины на горнолыжном курорте Домбай. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике.

В источнике говорится, что 10 марта россиянин поехал кататься на сноуборде на гору Муссы Ачитара, после чего попал под лавину и не выжил. Его нашли на следующий день на южном склоне горы в месте, не предназначенном для катания.

В ведомстве также сообщили, что следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сошедшая в горах Хакасии и накрывшая сноубордистов лавина попала на видео. На кадрах видно, что все произошло неожиданно, и несколько райдеров за секунды оказались под снегом.