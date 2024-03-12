Европе предрекли катастрофические потери по одной причине

ЕАОС: ежегодные потери Европы от потепления климата рискуют превысить €1 трлн

На фоне глобального потепления ежегодные экономические потери Евросоюза (ЕС) могут превысить 1 триллион евро к 2100 году. Катастрофические изменения предрекли специалисты Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) в своем исследовании, пишет газета Financial Times.

Указанная сумма намного превышает потери блока от последствий экстремальных климатических явлений в 1980-2022 годах — тогда показатель был на уровне 650 миллиардов евро. Специалисты отметили, что в Европе температура растет примерно вдвое быстрее, чем в остальных частях мира, а экстремальные погодные явления угрожают ее энергетической и продовольственной безопасности, экосистемам, инфраструктуре, водным ресурсам, финансовой стабильности и здоровью людей.

В ЕАОС подчеркнули, что многие климатические риски уже достигли критического уровня и могут стать катастрофическими, если власти не предпримут серьезных действий. Эксперты не исключают, что к середине века средние температуры повысятся на 3 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, к концу столетия показатель может превысить отметку в 7 градусов.

В ответ на пессимистические прогнозы агентства Еврокомиссия подготовила проект документа, где говорится о планах установить минимальные требования к устойчивому развитию на фоне изменения климата. Положения касаются всех расходов в рамках следующего бюджета ЕС с 2027 года. Также в планах европейских властей создать специальный комитет для планирования стратегий финансирования мер по адаптации к меняющимся условиям.

Ранее в Норвегии заявили, что отказ от российского газа негативно сказался на климате и перенес энергетический кризис из Европы в бедные страны мира.