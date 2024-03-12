Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:13, 12 марта 2024Среда обитания

Европе предрекли катастрофические потери по одной причине

ЕАОС: ежегодные потери Европы от потепления климата рискуют превысить €1 трлн

Фото: Stephane Mahe / Reuters

На фоне глобального потепления ежегодные экономические потери Евросоюза (ЕС) могут превысить 1 триллион евро к 2100 году. Катастрофические изменения предрекли специалисты Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) в своем исследовании, пишет газета Financial Times.

Указанная сумма намного превышает потери блока от последствий экстремальных климатических явлений в 1980-2022 годах — тогда показатель был на уровне 650 миллиардов евро. Специалисты отметили, что в Европе температура растет примерно вдвое быстрее, чем в остальных частях мира, а экстремальные погодные явления угрожают ее энергетической и продовольственной безопасности, экосистемам, инфраструктуре, водным ресурсам, финансовой стабильности и здоровью людей.

В ЕАОС подчеркнули, что многие климатические риски уже достигли критического уровня и могут стать катастрофическими, если власти не предпримут серьезных действий. Эксперты не исключают, что к середине века средние температуры повысятся на 3 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, к концу столетия показатель может превысить отметку в 7 градусов.

В ответ на пессимистические прогнозы агентства Еврокомиссия подготовила проект документа, где говорится о планах установить минимальные требования к устойчивому развитию на фоне изменения климата. Положения касаются всех расходов в рамках следующего бюджета ЕС с 2027 года. Также в планах европейских властей создать специальный комитет для планирования стратегий финансирования мер по адаптации к меняющимся условиям.

Ранее в Норвегии заявили, что отказ от российского газа негативно сказался на климате и перенес энергетический кризис из Европы в бедные страны мира.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Готланд всегда был важен». Швеция решила укрепить оборону острова, с которого можно обстреливать Россию

      Блогерша нашла способ омолодиться с помощью йогурта

      Власти анонсировали возвращение большинства российских компаний из-за рубежа

      Названа дата инаугурации президента России

      Минобороны опубликовало новые кадры с уничтоженной техникой украинских ДРГ

      Обнаружен очередной таинственный стальной монолит

      Против угрожавшего жителям многоэтажки россиянина возбудили дело

      Европе предрекли катастрофические потери по одной причине

      В США заявили о нехватке вооружения в случае конфликта с Китаем

      Влияние разбитых дорог на аварийность в России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше