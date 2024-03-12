Фон дер Ляйен пригрозила Ирану санкциями за возможные поставки ракет России

Глава ЕК Фон дер Ляйен пригрозила Ирану санкциями за возможные поставки ракет РФ

Евросоюз может ввести санкции против Ирана в случае возможных поставок баллистических ракет России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Трансляция ее выступления на конференции доступна на сайте ЕК.

«Мы готовы ответить дополнительными санкциями в случае, если Иран предоставит России баллистические ракеты», — пригрозила чиновница.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон и его союзники планируют принять жесткие меры, если Иран продаст России баллистические ракеты для использования их в боевых действиях на территории Украины.