Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 12 марта 2024Мир

Фон дер Ляйен пригрозила Ирану санкциями за возможные поставки ракет России

Глава ЕК Фон дер Ляйен пригрозила Ирану санкциями за возможные поставки ракет РФ

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

Евросоюз может ввести санкции против Ирана в случае возможных поставок баллистических ракет России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Трансляция ее выступления на конференции доступна на сайте ЕК.

«Мы готовы ответить дополнительными санкциями в случае, если Иран предоставит России баллистические ракеты», — пригрозила чиновница.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон и его союзники планируют принять жесткие меры, если Иран продаст России баллистические ракеты для использования их в боевых действиях на территории Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались прорвать границу России. ФСБ заявила, что уничтожены свыше 100 украинских бойцов

      Минобороны раскрыло подробности о потерпевшем крушение под Иваново Ил-76

      Известная журналистка появилась на «Оскаре» в созданном Анджелиной Джоли платье

      В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Ивановской области

      Россиянам предложили купить уникальный смартфон

      Стало известно о найденных на месте крушения Ил-76 под Иваново телах погибших

      Раскрыт еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

      Названа новая версия падения военного самолета под Иваново

      Стало известно о 12 погибших при крушении Ил-76

      Минобороны подтвердило крушение Ил-76 в Ивановской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше