Германия решила привести в состояние готовности все имеющиеся ракеты Taurus

Die Welt: Германия приведет в состояние готовности все имеющиеся ракеты Taurus

Власти Германии решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, все находящиеся на вооружении бундесвера Taurus должны быть модернизированы. Отмечается, что у немецкой армии примерно 600 таких систем, однако точное количество засекречено.

При этом в данный момент лишь половина систем считается готовой к эксплуатации после обновления в 2018 году, а для оставшихся срок действия сертификата истек.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус не поддержал идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о продаже Лондону немецких крылатых ракет Taurus для дальнейшей поставки британских Storm Shadow Украине и не сошелся во мнении с главой внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок, которая поддержала идею британского коллеги.