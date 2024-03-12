Министр обороны и глава МИД ФРГ не сошлись во мнениях по ракетам для Украины

Глава МО ФРГ Писториус не поддержал идею Британии для поставки ракет Украине

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус не поддержал идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о продаже Лондону немецких крылатых ракет Taurus для дальнейшей поставки британских Storm Shadow Украине. Об этом сообщает Tagesschau.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном круговом обмене для поставки ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ), министр не сошелся во мнении с главой внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок, которая поддержала идею британского коллеги.

Ранее Бербок заявила, что передача Лондоном ракет Storm Shadow Украине и покупка у Германии ракет Taurus является возможным способом помощи Киеву. По ее словам, подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее.