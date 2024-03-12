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12:03, 12 марта 2024Мир

Министр обороны и глава МИД ФРГ не сошлись во мнениях по ракетам для Украины

Глава МО ФРГ Писториус не поддержал идею Британии для поставки ракет Украине
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус не поддержал идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о продаже Лондону немецких крылатых ракет Taurus для дальнейшей поставки британских Storm Shadow Украине. Об этом сообщает Tagesschau.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном круговом обмене для поставки ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ), министр не сошелся во мнении с главой внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок, которая поддержала идею британского коллеги.

Ранее Бербок заявила, что передача Лондоном ракет Storm Shadow Украине и покупка у Германии ракет Taurus является возможным способом помощи Киеву. По ее словам, подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее.

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      Семен Александров
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