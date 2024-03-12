Российская модель Ирина Шейк снялась в мини-шортах для обложки Vogue

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в съемке для обложки нидерландской версии Vogue. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модного издания.

38-летняя манекенщица снялась в водолазке, мини-шортах, кожаном жакете и сапогах с плоской подошвой и высоким голенищем. При этом она стояла на табурете и позировала на фоне металлической трубы и кирпичных зданий, опершись одной ногой о стену.

«Ирина Шейк — одно из самых больших имен в модельном бизнесе. Она очень сильная на подиуме, но умеет впечатлять и на улице. Обложка апрельского номера снята легендарным дуэтом фотографов Luigi & Iango (Луиджи Мурену и Янго Хензи — прим. «Ленты.ру») в заброшенной аллее в Нью-Йорке», — гласит описание к посту.

В феврале Ирина Шейк снялась в откровенном виде для рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Тогда модель позировала в платье-сетке с широким поясом на талии. При этом было видно, что под изделием присутствовал комплект прозрачного нижнего белья, который состоял из бюстгальтера с аппликациями и трусов с высокой посадкой.