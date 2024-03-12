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10:36, 12 марта 2024Культура

Известная британская певица рассказала о разрушении своей карьеры детьми

Британская певица Лили Аллен заявила, что ее карьеру разрушило рождение детей

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Известная британская певица и актриса Лили Аллен заявила о том, что ее карьеру разрушило появление детей. Об этом она сообщила в подкасте RadioTimes, передает Daily Mail.

«Мои дети разрушили мою карьеру. Я люблю их, они дополняют меня, но с точки зрения карьеры поп-звезды они полностью все испортили», — отметила артистка. Аллен воспитывает двоих дочерей — 12-летнюю Этель Мэри Купер и 11-летнюю Марни Роуз Купер, рожденных в браке с актером Сэмом Купером.

Аллен также осудила женщин, говорящих о том, что материнство и профессиональную деятельность можно совмещать: «Меня очень раздражает, когда люди говорят, что ты можешь иметь все это, потому что, честно говоря, ты не можешь».

Ранее российская певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) ответила на вопрос о материнстве.

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      Анастасия Астахова
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