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08:41, 12 марта 2024Силовые структуры

Контрафактную икру и крабов на 14,5 миллиона рублей нашли в фуре россиянина

В Забайкалье полицейские нашли в фуре икру и крабов на 14,5 миллиона рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Забайкальском крае полицейские нашли фуру с контрафактной икрой и крабами. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, за рулем большегруза находился житель Карачаево-Черкесской Республики. Его остановили на федеральной дороге около Читы. Из фуры правоохранители изъяли свыше двух тонн красной икры, почти триста коробок с камчатским крабом весом около трех тонн и другую рыбную продукцию на 14,5 миллиона рублей.

Возбуждено дело по части 2 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ.

Ранее стало известно, что из России в ОАЭ попытались нелегально вывезти краснокнижных кречетов на 11 миллионов рублей. В арабских странах кречеты популярны, так как их используют для охоты.

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      Екатерина Кашурникова
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