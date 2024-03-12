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19:09, 12 марта 2024Мир

В МИД Германии придумали способ отправить Taurus Украине

FAZ: МИД ФРГ рассматривает отправку Британии ракет Taurus без кругового обмена

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Германии рассматривает отправку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus через Великобританию без ранее предложенного «кругового обмена». Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Придуманный способ поставки ракет Taurus подразумевает их переброску из Великобритании на Украину без участия немецких солдат. Контроль над развертыванием ракетной системы, согласно плану, не будет полностью передан Украине, поскольку на ее территории могут быть размещены британские военные.

Таким образом можно было бы обойти план «кругового обмена», согласно которому Лондон должен получить немецкие Taurus, а взамен поставить Киеву собственные, менее дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Тем не менее предложенный внешнеполитическим ведомством способ поставки дальнобойных ракет был отклонен в ведомстве федерального канцлера как «слишком прозрачный».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что план кругового обмена является возможным способом помощи Украине.

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      Елизавета Мытарева
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