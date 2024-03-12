МИД Венгрии назвал ложью слова Байдена об Орбане

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал ложью слова Байдена об Орбане

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ложью слова президента США Джо Байдена о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и вызвал американского посла Дэвида Прессмана. Об этом сообщает ТАСС.

«Это ложь, которую мы не будем терпеть, даже если она исходит от президента Соединенных Штатов», — рассказал дипломат. Таким образом он отреагировал на слова американского лидера об Орбане, усомнившегося, что тот верит в демократию и не является сторонником диктатуры.

Сийярто также подчеркнул, что подобные заявления оскорбляют не только правительство Венгрии, но и всю страну. Он также добавил, что такая риторика становится «бременем» в отношениях Будапешта и Вашингтона.

С соответствующим заявлением Байден выступил, комментируя итоги встречи Орбана с бывшим президентом США Дональдом Трампом, состоаявшейся в пятницу, 8 марта, в резиденции бизнесмена в Мар-а-Лаго во Флориде. Сийярто также присутствовал в ходе визита премьера Венгрии в США.