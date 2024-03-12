Милитаристскую риторику Макрона о НАТО на Украине связали с его визитом в Киев

Политолог Чихачев: Макрон стремится привлечь внимание СМИ к своему визиту в Киев

Стремление президента Франции Эммануэля Макрона продолжить дискуссию об отправке войск НАТО на Украину можно объяснить его запланированным визитом в Киев. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев.

«Он явно создает дополнительный ажиотаж вокруг поездки, которую, видимо, он совершит до конца марта, хотя визит уже несколько раз переносился», — подчеркнул эксперт, заметив, что для президента очень важно внимание со стороны мировых СМИ.

Подобная милитаристская риторика Эммануэля Макрона в связи с этим будет продолжена, добавил политолог.

« Поэтому я не исключаю, что еще какие-то дополнительные агрессивные заявления Эммануэля Макрона в Киеве прозвучат, тем более чтобы немножко поласкать слух украинской стороны», — резюмировал эксперт.

Ранее цель визита Макрона в Киев объяснил политолог Дмитрий Леви. Эта поездка, по его мнению, ориентирована прежде всего на французскую аудиторию, поэтому для Украины она не принесет каких-либо значимых результатов.