Минобороны опубликовало видео из района попытки прорыва украинской ДРГ

Минобороны показало кадры из Теткино, в районе которого была попытка прорыва ДРГ

Минобороны России показало кадры из поселка Теткино, в районе которого на приграничной территории была попытка прорыва границ украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В поселке городского типа продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт. Местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно», — отметили в ведомстве.

По словам командира парашютно-десантной роты Вооруженных сил России, противник не зашел в село, а был остановлен на самой границе огнем артиллерии и стрелковым оружием.

12 марта Курская область попала под массированную атаку украинских беспилотников. В результате средства ПВО сбили больше 10 дронов ВСУ. Помимо того, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться на территорию области в районе поселка Теткино.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.