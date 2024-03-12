Морские перевозки российской нефти рекордно выросли

Bloomberg: морские поставки сырой нефти из РФ выросли до 3,7 млн баррелей в день

В марте 2024-го поставки сырой нефти из России морским путем рекордно выросли. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Bloomberg.

За неделю объемы перевозок увеличились на 590 тысяч баррелей в сутки, до 3,7 миллиона баррелей в день. В денежном выражении отгрузки выросли до рекордных с октября значений. Несмотря на санкции против российских энергоресурсов, недельный заработок РФ составил 1,86 миллиарда долларов, отмечают источники. Средний доход за четыре недели также вырос, увеличившись примерно на 50 миллионов долларов, до 1,66 миллиарда долларов в неделю.

Указанные объемы не включают грузы, идентифицированные как казахстанский сорт нефти KEBCO — местный оператор «КазТрансОйл» смешивает нефть, поступающую через черноморский порт Новороссийск и балтийский порт Усть-Луга, таким образом получая сырье, на которое не распространяются санкции Европейского союза или ограничение цен.

Неделей ранее в тихоокеанском порту Козьмино было загружено одиннадцать танкеров — почти вдвое больше, чем неделей ранее, когда работе портов мешал штормовой ветер. Также восстановились до нормального уровня поставки сырой нефти премиум-класса Sokol из северного нефтеналивного терминала Де-Кастри.

За последние четыре недели большую часть объемов экспорта (2,92 миллиона баррелей) направили покупателям в Азии. Порядка 1,37 миллиона баррелей сырой нефти в день загружалось на танкеры, направляющиеся в Китай, еще около 1,08 миллиона баррелей направили в Индию. Покупки сырья европейскими странами сократились после прекращения поставок в Болгарию. Экспорт в Турцию составил около 417 тысяч баррелей в день.

Ранее стало известно, что российские экспортеры начали поставлять партии флагманской нефти Urals покупателям из Венесуэлы.

Партии российского сырья стали отгружать на фоне смягчения до апреля 2024 года санкций США против Венесуэлы. Речь идет о поставке в общей сложности 1,8 миллиона баррелей эталонной российской нефти.