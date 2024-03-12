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05:31, 12 марта 2024Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили самые необычные возбуждающие их вещи

Фото: Monika Kozub / Unsplash

Мужчины и женщины, которых возбуждают заставляющие их стесняться себя вещи, рассказали о своем опыте. Самые необычные возбудители они перечислили в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, одна из женщин с удивлением обнаружила, что близкое к сексуальному удовольствие ей доставляет легкая боль.

Однажды у меня была экзема на руках, и когда я мыла их очень горячей водой, ощущения были сходны с оргазмом. Так я поняла, что центры наслаждения и боли в мозгу очень близки

Lucky-Substance23пользовательница Reddit

Один из пользователей признался, что возбуждается от подсматривания за тем, как его женщина собирается выйти из дома.

Меня возбуждают все части ее ритуала. Душ, макияж, одевание, быстрый поход в туалет, бытовые разговоры на ходу

LeMiaow51пользователь Reddit
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Другой мужчина заявил, что возбуждается от различных медицинских манипуляций.

Моя девушка ходит в школу медсестер и тренируется на мне делать осмотры. Совершенно никаких эротических игр — она делает это так же, как делала бы с пациентами, и мне чертовски нравится

brainwartsпользователь Reddit

Ранее люди, которые не всегда хотят интимной близости одновременно с партнером, но при этом желают порадовать его, рассказали о своем опыте. Одна женщина призналась, что чаще всего просто поощряет партнера продолжать, даже если ей самой не хочется секса.

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      Александра Лисица
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