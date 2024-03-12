Мужчины и женщины перечислили самые необычные возбуждающие их вещи

Мужчины и женщины, которых возбуждают заставляющие их стесняться себя вещи, рассказали о своем опыте. Самые необычные возбудители они перечислили в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, одна из женщин с удивлением обнаружила, что близкое к сексуальному удовольствие ей доставляет легкая боль.

Однажды у меня была экзема на руках, и когда я мыла их очень горячей водой, ощущения были сходны с оргазмом. Так я поняла, что центры наслаждения и боли в мозгу очень близки

Lucky-Substance23 пользовательница Reddit

Один из пользователей признался, что возбуждается от подсматривания за тем, как его женщина собирается выйти из дома.

Меня возбуждают все части ее ритуала. Душ, макияж, одевание, быстрый поход в туалет, бытовые разговоры на ходу LeMiaow51 пользователь Reddit

Другой мужчина заявил, что возбуждается от различных медицинских манипуляций.

Моя девушка ходит в школу медсестер и тренируется на мне делать осмотры. Совершенно никаких эротических игр — она делает это так же, как делала бы с пациентами, и мне чертовски нравится brainwarts пользователь Reddit

Ранее люди, которые не всегда хотят интимной близости одновременно с партнером, но при этом желают порадовать его, рассказали о своем опыте. Одна женщина призналась, что чаще всего просто поощряет партнера продолжать, даже если ей самой не хочется секса.