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23:50, 12 марта 2024Мир

На Леонида Волкова напали с молотком

На экс-главу ФБК Леонида Волкова напали с молотком в Вильнюсе
Леонид Волков

Леонид Волков. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов), экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), напали в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации его соратников, неизвестные разбили окно в машине Волкова, распылили слезоточивый газ и начали бить его молотком. На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь. Нападавших ищут.

В сентябре 2021 года МВД России объявило Леонида Волкова в розыск по уголовной статье.

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