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20:02, 12 марта 2024Экономика

Путин обнадежил нефтяников заявлением о работе «на сто лет»

Президент Путин заявил о достаточности работы для нефтяников на 100 лет вперед

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Человечество еще долго будет использовать углеводороды, так что работы для нефтяников в будущем достаточно. Об этом на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» заявил президент страны Владимир Путин. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

По его мнению, разговоры о возобновляемых источниках энергии не приведут к тому, что человечество сможет полностью отказаться от использования нефти.

В разговоре с одним из победителей конкурса, инженером-нефтяником «Газпром нефти» Владиславом Вахниным, глава государства обнадежил его, что «работы хватит на сто лет вперед».

Ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международное энергетическое агентство (МЭА) представили свои очередные прогнозы по спросу на нефть, при этом расхождение в них стало рекордным за 16 лет.

ОПЕК считает, что спрос в 2024 году вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки, а пик потребления нефти придется на 2045 год. А вот МЭА ждет роста только на 1,22 миллиона и полагает, что после 2030 года потребление нефти начнет снижаться в связи с развитием возобновляемых источников энергии.

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      Платон Щукин
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