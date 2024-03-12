ОПЕК и МЭА рекордно разошлись в прогнозах по спросу на нефть

Разница в прогнозах ОПЕК и МЭА по спросу на нефть стала рекордной за 16 лет

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) разошлись в своих прогнозах по мировому спросу на нефть на рекордные за 16 лет значения. Об этом со ссылкой на материалы организация пишет Reuters.

Согласно февральскому прогнозу МЭА, спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,22 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК же ожидает рост на 2,25 миллиона баррелей в сутки — разница достигла примерно одного процента от всего мирового спроса.

«У МЭА очень четкое представление о том, что энергетический переход (к "зеленым" источникам энергии — прим. «Ленты.ру») будет продвигаться гораздо более быстрыми темпами», — заявил бывший глава отдела нефтяных рынков МЭА Нил Аткинсон. По его словам, обе организации «загнали себя в тупик», поэтому у них такой огромный разрыв в прогнозах спроса.

ОПЕК и МЭА также расходятся в ожиданиях относительно пика спроса на нефть. МЭА прогнозирует его достижение уже к 2030 году, а затем мир перейдет на более чистые виды топлива, а организация стран-экспортеров считает, что он будет достигнут только к 2045 году. В ОПЕК объяснили свою точку зрения ростом спроса в развивающихся странах.

Средняя оценка роста спроса на нефть в 2024 году опрошенных Reuters аналитиков банков и исследовательских компаний составила 1,3 миллиона баррелей в сутки, или ближе к мнению МЭА. При этом 12 из 20 экспертов не считают, что пик спроса будет достигнут в 2030 году, отмечая, что в этом вопросе скорее прав ОПЕК.

Ранее в МЭА сообщили, что в январе 2024 года среднесуточная добыча нефти в России снизилась на 40 тысяч баррелей, до уровня в 9,44 миллиона баррелей. Для сравнения, в декабре показатель находился на уровне в 9,48 миллиона баррелей в сутки, а в ноябре — на отметке в 9,5 миллиона баррелей. В свою очередь, добыча жидких углеводородов в России по итогам января составила 10,87 миллиона баррелей в сутки, а среднегодовой объем добычи упал на 130 тысяч баррелей в день и составил 10,96 миллиона баррелей.